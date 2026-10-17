Россиян в 2027 году ждут семь коротких рабочих недель

В 2027 году россиян ожидают семь сокращенных рабочих недель. Они придутся на февраль, март, май, июнь, ноябрь и декабрь. Об этом сообщила 17 октября первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«На 2027 год предусмотрены семь коротких рабочих недель. Они выпадают как на дни после праздничных, так и в преддверии праздничных дней. Например, в феврале 2027 года нас ждет три выходных дня в связи с празднованием Дня защитника Отечества и короткая четырехдневная рабочая неделя после», — приводит ТАСС слова депутата.

После 8 марта, которое в 2027 году приходится на понедельник, россиян также ждет четырехдневная рабочая неделя. В мае короткие рабочие недели запланированы на 4–7 и 11–14 мая. В июне четырехдневная рабочая неделя придется на 15–18 июня.

Перед Днем народного единства россияне будут работать три дня — с 1 по 3 ноября. Предновогодняя рабочая неделя также будет сокращенной: трудиться предстоит четыре дня — с 27 по 30 декабря.

«Всего в 2027 году нас ожидает 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней», — подчеркнула Бессараб.