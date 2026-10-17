Ночное ДТП в Тольятти: двое погибших

По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, сегодня около 00:10 41-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry, двигался по Обводному шоссе со стороны села Васильевка в направлении улицы Новозаводской. В пути следования потерял контроль над управлением транспортным средством и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием и возгоранием.

Водитель и мужчина-пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.