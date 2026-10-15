14 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека, 1 погиб.

В Советском районе Самары пострадал несовершеннолетний водитель электросамоката. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 14.10.2026 в 17:18 16-летний подросток, управляя электросамокатом, двигался по регулируемому перекрестку ул. Свободы и ул. Александра Матросова. Напротив д. 74 по ул. Свободы, пересекая проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 34-летнего мужчины-водителя, который двигался на разрешающий сигнал светофора. В ДТП юноша получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.