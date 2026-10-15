Самарский студент отдал мошеннику более 50 тысяч рублей

В один из отделов полиции Самары поступило заявление о мошенничестве - его подал 19‑летний местный житель.

Молодой человек рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником деканата его вуза. Звонивший сообщил, что в рамках внутренней проверки университету необходимо актуализировать данные студентов в единой информационной системе, и попросил юношу пройти регистрацию на указанном сайте - якобы так сведения автоматически подтянутся в базу вуза и не придётся лично посещать деканат.

Доверившись «сотруднику», студент выполнил инструкцию. Вскоре на его телефон пришло уведомление о попытке взлома личного кабинета на портале «Госуслуги». Практически сразу раздался ещё один звонок - на этот раз собеседник назвался работником налоговой службы. Он заявил, что на имя студента уже пытаются оформить кредит, и посоветовал срочно перевести деньги на «безопасный» счёт, чтобы уберечь сбережения. Следуя этим указаниям, самарец лишился более 50 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело, ведётся расследование.