Задержанный полицейскими ранее судимый житель Чапаевска предстал перед судом за угон автомобиля

В дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району обратилась местная жительница 1993 года рождения, которая сообщила о пропаже автомобиля марки Lada-211440, принадлежащего её супругу. Женщина пояснила, что машину вечером припарковала у ворот дома, забыв её закрыть. На утро супруги не обнаружили автомобиля.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя регистрационный номер, марку, цвет, приметы транспортного средства и ориентировал на розыск личный состав ОВД, а также направил ориентировку на розыск автомобиля коллегам в соседние территориальные органы внутренних дел.

Спустя некоторое время сотрудники органов внутренних дел обнаружили похищенный автомобиль вблизи дома, расположенного на улице Строительной в г. Чапаевске. В домовладении полицейские задержали подозреваемого - 34-летнего ранее судимого за кражи жителя Чапаевска.

Мужчина пояснил полицейским, что приехал с компанией в гости к приятелю в Волжский район, где распивал спиртные напитки. Спустя время ему захотелось вернуться домой в Чапаевск, но денег на проезд не оказалось. Тогда злоумышленник решил воспользоваться чужим автомобилем, ключи от которого находились в замке зажигания. Добравшись до дома, мужчина оставил автомобиль у своего домовладения и отправился отдыхать.

Следственным отделом ОМВД России по Волжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), которое расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу. Похищенное транспортное средство возращено законному владельцу.

На основании собранных материалов Волжский районный суд рассмотрел уголовное дело. Доказательства, собранные полицейскими, признаны достаточными для вынесения подсудимому обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.