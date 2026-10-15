Задержанный полицейскими ранее судимый житель Чапаевска предстал перед судом за угон автомобиля

Я нашел ошибку
Главные новости:
21 октября в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт встреча «История гидроэнергетического узла на Самарской Луке» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
В СОУНБ раскроют секреты создания Жигулёвской ГЭС
Более 12 тысяч самарцев воспользовались Пушкинской картой с начала 2026 года
Более 12 тысяч самарцев воспользовались Пушкинской картой с начала 2026 года
В Самарской области объявили отбой ракетной опасности
В Самарской области объявили отбой ракетной опасности
В Самаре принимают заявки на литературный фестиваль «Белая ладья»
В Самаре принимают заявки на литературный фестиваль «Белая ладья»
АвтоВАЗ начал выпуск обновленной Lada Niva Bronto
АвтоВАЗ начал выпуск обновленной Lada Niva Bronto
В Самаре стали на 16% чаще покупать одежду, обувь и аксессуары российских брендов
В Самаре стали на 16% чаще покупать одежду, обувь и аксессуары российских брендов
Часть пенсионеров получат в декабре две выплаты сразу
Часть пенсионеров получат в декабре две выплаты сразу
В период навигации на реках Самарской области прошло порядка 140 рейдов с участием катеров Росгвардии
В период навигации на реках Самарской области прошло порядка 140 рейдов с участием катеров Росгвардии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.95
0.08
EUR 93.92
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
В Самаре в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов»
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Задержанный полицейскими ранее судимый житель Чапаевска предстал перед судом за угон автомобиля

215
Задержанный полицейскими ранее судимый житель Чапаевска предстал перед судом за угон автомобиля

В дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району обратилась местная жительница 1993 года рождения, которая сообщила о пропаже автомобиля марки Lada-211440, принадлежащего её супругу. Женщина пояснила, что машину вечером припарковала у ворот дома, забыв её закрыть. На утро супруги не обнаружили автомобиля.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя регистрационный номер, марку, цвет, приметы транспортного средства и ориентировал на розыск личный состав ОВД, а также направил ориентировку на розыск автомобиля коллегам в соседние территориальные органы внутренних дел.

Спустя некоторое время сотрудники органов внутренних дел обнаружили похищенный автомобиль вблизи дома, расположенного на улице Строительной  в г. Чапаевске. В домовладении  полицейские  задержали подозреваемого - 34-летнего ранее судимого за кражи жителя Чапаевска.

Мужчина пояснил полицейским, что приехал с компанией в гости к приятелю в  Волжский район, где распивал спиртные напитки. Спустя время ему захотелось вернуться домой в Чапаевск, но денег на проезд не оказалось. Тогда злоумышленник решил воспользоваться чужим автомобилем, ключи от которого находились в замке зажигания. Добравшись до дома, мужчина оставил автомобиль у своего домовладения и отправился отдыхать.

Следственным отделом ОМВД России по Волжскому району  в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), которое расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу. Похищенное транспортное средство возращено законному владельцу.

На основании собранных материалов Волжский районный суд рассмотрел уголовное дело. Доказательства, собранные полицейскими, признаны достаточными для вынесения подсудимому обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарской области объявили отбой ракетной опасности
15 октября 2026  14:01
В Самарской области объявили отбой ракетной опасности
81
Сегодня исполняется 140 лет самарскому водопроводу
14 октября 2026  10:18
Сегодня исполняется 140 лет самарскому водопроводу
495
На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал скорректированную концепцию Парада Памяти, запланированного 7 ноября на площади Куйбышева.
13 октября 2026  17:45
Вячеслав Федорищев поручил обеспечить все необходимые меры безопасности на Параде Памяти
709
Сегодня, 13 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялось мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в
13 октября 2026  15:23
Губернатор Вячеслав Федорищев наградил аграриев Самарской области
709
В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»
13 октября 2026  11:46
В Самаре на Безымянке открыли арт-объект «Мозаика»
699
Весь список