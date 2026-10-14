Сегодня исполняется 140 лет самарскому водопроводу

Первый водопровод в Самаре построили 140 лет назад. 14 октября (1 октября по старому стилю) 1886 года состоялось праздничное мероприятие, посвящённое вводу в эксплуатацию первого участка централизованного водоснабжения в нашем городе. Тогда на пересечении улиц Панской (Ленинградской) и Казанской (Алексея Толстого) собрался весь городской бомонд.

Главная задача первого водопровода была, прежде всего, противопожарная. Когда возникала необходимость бороться с огнём, срабатывали специальные задвижки, полностью перекрывающие подачу воды жителям, увеличивалось давление в противопожарных гидрантах. Тогда длина сетей составляла 27,7 км.

Водопровод кардинально изменил облик Самары – из пыльного, смрадного городка она стала превращаться в цивилизованный город с парками, скверами, фонтанами, благоустроенными улицами.

Сейчас самарский водопровод – это 1700 км труб, десятки тысяч инженерных колодцев, три насосно-фильтровальные станции и 190 насосных станций подкачки. Две тысячи сотрудников «РКС-Самара» обеспечивают водоснабжение и водоотведение миллионной Самары.

За время работы «РКС-Самара» инвестировали в модернизацию водопровода и канализации Самары более 15 миллиардов рублей. Компания последовательно решает проблему износа сетей, которая копилась десятилетиями. Каждый из текущих проектов – это не просто цифры инвестпрограммы, а снижение аварийности и стабильное качество воды в домах самарцев. В 2026 году запланированы инвестиции в размере 1,4 млрд рублей, производственная программа – 686,770 млн рублей.

Для всего коллектива важно сохранять и рассказывать историю самарского водопровода, развивать отрасль для настоящего и будущего, гордиться людьми, которые внесли большой вклад в водоснабжение Самары.