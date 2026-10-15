Акция «Безопасный вокзал» научит детей с ОВЗ самостоятельно ориентироваться на вокзале Самары

С 28 сентября по 31 октября 2026 года в десяти городах России пройдёт Всероссийская социальная акция «Безопасный вокзал» для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На игровых экскурсиях ребята познакомятся с устройством вокзала и потренируются в действиях, которые пригодятся им в поездках. Помогать участникам будут старшеклассники – участники корпоративного социального проекта ОАО «РЖД» «ТИН-клуб Страны железных дорог», а также взрослые волонтёры и железнодорожники.

Акцию проводят ОАО «РЖД» и Благотворительный фонд «Страна для детей». Мероприятие в Самаре состоится 17 октября в 10:00.

Программа на вокзале построена как репетиция будущего путешествия: дети последовательно пройдут маршрут от входа на вокзал и досмотра до выхода к платформе. На игровых станциях они научатся пользоваться камерой хранения, находить нужную информацию в билете и на табло, ориентироваться по указателям и обращаться за помощью к сотрудникам. Отдельное внимание уделят правилам безопасного поведения.

Главная задача – помочь детям безопасно и самостоятельно пользоваться вокзалом. Для этого они не только выслушают объяснения, но и попробуют выполнить необходимые действия в комфортной обстановке, при поддержке подростков и взрослых. Такой опыт поможет увереннее чувствовать себя в реальной поездке.

«Акция «Безопасный вокзал» поможет ребятам почувствовать себя увереннее в непривычной среде», – подчеркнула Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова.