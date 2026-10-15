В Кинельском районе произошло возгорание трактора

14 октября в 23 часа 15 минут в пожарно-спасательный отряд поступил звонок о том, что в селе Малая Малышевка горит трактор.

На место вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 80 Отряда № 34.

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 10 квадратных метров.

Незамедлительно на тушение был подан 1 ствол «Б» и 1 генератор пены средней кратности – 600.

Локализация была объявлена в 23 часа 35 минут, ликвидация открытого горения зафиксирована в 23 часа 48 минут.

На месте работали 4 человека личного состава на 1 единице техники.

К счастью, никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"