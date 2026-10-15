Три команды из Самарской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Флагманы образования»

Команды из Самарской области вошли в число 100 финалистов конкурса «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» . В финале, который пройдет с 18 по 21 ноября в Москве, участники представят воспитательные события для школьников и проведут их, адаптируя разработку под конкретный класс и заданные условия, а также пройдут другие конкурсные испытания.

Участники проекта начинали конкурс с формирования команд, оценки компетенций и подготовки концепции воспитательного события по одному из пяти направлений: служение Отечеству, созидательный труд, историческая память, преемственность поколений и единство народов России. Проделанная работа стала основой для отбора в окружные дистанционные полуфиналы – продолжить борьбу удалось 567 командам со всей страны, которые представили экспертам сообщества «Созвездие Флагманов образования» свои концепции. На этом этапе участники рассказывали о своей идее и показывали, насколько она продумана, отвечает задачам воспитательной работы и применима в работе с детьми. По итогам окружных полуфиналов в число финалистов вошли 100 команд из 46 регионов. В ноябре они встретятся в Москве, чтобы побороться за победу в конкурсе.

«В основе воспитательных событий, которые презентовали команды-финалисты, лежат традиционные духовно-нравственные ценности России. При этом над каждой разработкой стоят люди с разным опытом и профессиональным взглядом: родитель, педагог, управленец и советник по воспитанию по-разному смотрят на одну задачу, и именно в этом многообразии рождается суть. В финале мы создаем для команд условия, в которых особенно хорошо видно, что происходит с этим решением, когда оно встречается с разными детьми и ситуациями. При этом важно не столько сохранить первоначальный замысел события, сколько суметь развить его с учетом обстоятельств, не потеряв главного – понимания, для кого и ради чего оно создается. Условия могут меняться, возраст детей может быть разным, но в центре этой работы всегда должен оставаться ребенок и то, что мы хотим воспитать в нем личность. Нам важно, чтобы лучшие решения, которые возникнут на финале, не остались достоянием одной команды, а получили продолжение в школах и регионах – стали практиками, которыми смогут пользоваться другие педагоги и специалисты», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Самарскую область в финале конкурса «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят три команды.

Команда «Эврика» школы «Эврика» городского округа Самара в составе:

Татьяна Кашина, учитель информатики и физики, заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям, капитан команды

Ольга Карпова, учитель биологии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Анна Пузанова, учитель математики, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Екатерина Голякова, учитель английского языка, советник директора по воспитанию

Светлана Ксенофонтова, учитель начальных классов, руководитель методического объединения

Событие «Межшкольный фестиваль исторического косплея «Сквозь время: ожившие лица Победы» по направлению «Историческая память» предлагает школьникам не просто узнать о войне, а прожить ее через историю собственной семьи. Дети берут архивные фотографии военных лет из семейных альбомов или открытых архивов, «оживляют» их с помощью нейросетей, а затем выходят на сцену и сами воссоздают кадр: встают в тех же позах, с теми же лицами, с той же радостью или болью, что и на снимке. Получается настоящая картина, за которой стоит подлинная история.

Участники – школьники 7–9 классов, а старшеклассники выступают организаторами, кураторами и ведущими, педагоги лишь создают условия, а главные действующие лица здесь дети. Идея родилась накануне Дня Победы, когда школа готовилась к празднику и попросила ребят принести семейные фотографии военных лет: одна ученица принесла снимок, на котором молодой солдат улыбается и держит гармонь, и сказала, что это ее прапрадед, который погиб очень скоро после этой фотографии. В классе стало очень тихо, и тогда команда поняла: детям не хватает не информации о войне, а близости к ней через свою семью.

«Иногда все начинается с простого «а давайте попробуем». У нас в глазах загорается огонек, и чем больше мы работали над проектом, тем больше я понимала: это не просто конкурс, это что-то большее. Я не ожидала, что это нас так сплотит: мы работаем вместе много лет и понимаем друг друга в обычных рабочих делах, а здесь появилась новая волна – крутая, захватывающая, интересная. Я не думала, не ожидала – и зря сомневалась. Участие в командном конкурсе «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» дало нам новый импульс, мы по-другому взглянули друг на друга и на свое дело, а самое ценное – мы стали не просто коллегами, а настоящей командой, людьми, которые чувствуют и поддерживают друг друга. Теперь мы знаем: мы вместе, и это дорогого стоит. Тем, кто только думает участвовать в проектах платформы, хотелось бы сказать: не бойтесь, начните, даже если кажется, что ничего не получится, пожелайте другого и вы не пожалеете», – рассказала капитан команды Татьяна Кашина.

Команда «АлгоРИТМ» школы №146 городского округа Самара в составе:

Марина Федорова, учитель иностранного языка, капитан команды

Елена Парфенова, педагог-психолог

Павел Акмаев, учитель истории и литературы

Лилит Тоноян, учитель физики и математики

Елена Ивлева, советник директора по воспитанию

Событие «Разгадай культурный код нашей многонациональной страны» по направлению «Единство народов России» продолжает традицию коммуникативной игры разновозрастных команд, которая существует в школе более пяти лет. Это игра-путешествие по станциям для сборных команд учеников 4–8 классов: каждая команда по индивидуальному маршрутному листу проходит станции и выполняет задания, тематика которых связана с культурой и традициями народов России. Справившись с заданием, команда получает фрагмент культурного кода – слово из финальной фразы, а в финале у каждой команды собирается фраза «Когда мы едины – мы непобедимы!», которая хором произносится на заключительном этапе, и завершается все дружным хороводом. Событие учит дружбе народов, помогает детям увидеть, что все разные, но являются частью одной страны, развивает интерес через игру.

«Участие в командном конкурсе «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» для большинства участников становится точкой профессионального роста, а для моей команды это не просто соревнование за призовые места, а интенсивная образовательная и карьерная программа. Подготовка разделилась на индивидуальную и командную части: мы прошли глубокий аудит своих компетенций через цифровые инструменты платформы, и это помогло честно увидеть свои зоны роста. Я, как капитан, считаю, что при формировании команды успех во многом зависит от правильного распределения ролей, важно, чтобы участники дополняли, а не мешали друг другу. Участие в конкурсе изменило мышление: работа в школе часто ограничивается рамками одного кабинета, класса или школы, а после работы над концепцией воспитательного события у нас появилось видение региональной системы образования, мы начали мыслить проектами уровня муниципалитета или региона. Готовясь к конкурсу, наша команда вместе с детьми посетила краеведческие музеи Самары и Тольятти, местные библиотеки и этнопарк Дружбы народов в Самаре. Тем, кто планирует участие в конкурсах платформы, я бы посоветовала не участвовать ради сертификата или диплома, мы пришли в конкурс ради процесса», – отметила капитан команды Марина Федорова.

Команда «Альтернатива» школы имени Н.Ф. Зыбанова села Березняки Кинель-Черкасского района в составе:

Татьяна Борисова, учитель русского языка и литературы, капитан команды

Светлана Ващенко, учитель начальных классов

Маргарита Есина, учитель начальных классов

Оксана Молчанова, учитель математики

Сергей Сараев, учитель физической культуры

Событие «Фестиваль народов Поволжья: от познания к уважению» по направлению «Единство народов России» – это большой интерактивный праздник, на котором оживает культура. На площадках фестиваля работают мастерские ремесел, на которых ребята учатся вышивать чувашские узоры, плести татарские и башкирские пояса, расписывать марийские обереги, открыты дегустационные зоны, где можно попробовать чак-чак, татарские эчпочмаки, мордовские блины и ароматный чай на травах, а также идут старинные народные игры. Главная особенность события – когда ребята в национальных костюмах рассказывают сверстникам о своих обычаях, легендах и праздниках.

Событие адресовано ученикам школы, их родителям, педагогам и жителям поселения Березняки, это праздник для всей семьи. Поводом стала поездка с ребятами в рамках проекта «Вагон знаний» в Йошкар-Олу, столицу Республики Марий Эл: дети были искренне поражены, насколько богата и самобытна культура соседей, а один ученик признался, что даже не задумывался, что они живут в таком уникальном крае, где рядом столько удивительных народов.

В финале конкурса «Флагманы образования» командам из Самарской области предстоит провести собственные воспитательные события для московских школьников. При этом работать коллективы будут с незнакомыми классами, где возраст детей может отличаться от того, на который изначально были рассчитаны сценарии событий. На проведение каждой разработки отведен один час, при этом специального оборудования не предусмотрено – конкурсантам предстоит адаптировать свое событие в режиме реального времени непосредственно под конкретный класс и его особенности.

Еще одним испытанием для финалистов станут педагогические кейсы, основанные на ситуациях из школьной жизни. Эксперты будут оценивать не только предложенное решение, но и то, как участники обсуждают ситуацию, распределяют роли в команде и приходят к общему ответу. По итогам финала определят 10 сильнейших команд. Они получат статус победителей командного конкурса «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», призы и признание профессионального сообщества.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить мотивированные команды и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).