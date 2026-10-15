«РКС-Самара» направили абонентам-должникам почти 40 тысяч уведомлений-требований об оплате задолженности. Требования оформлены на ярко-жёлтой бумаге, чтобы сообщение о долге нельзя было не заметить и пропустить.

Уведомления получили самарцы, которые не оплачивали квитанции от «РКС-Самара» более 3 месяцев. Минимальная сумма долга – 2 тыс. рублей, максимальная – 381 тыс. рублей.

Если долг не погасить до конца октября, должников ждёт отключение канализации. Ограничение услуги не отменяет других принудительных мер: судебных решений о взыскании долгов, работы судебных приставов, арестов счетов и банковских карт. Чтобы избежать этого, «РКС-Самара» просят оплатить задолженность как можно скорее.

Тем, кто испытывает трудности с оплатой, компания предлагает обратиться в офис «РКС-Самара»: специалисты помогут найти решение и погасить задолженность поэтапно, без применения ограничительных мер.

По состоянию на начало октября 2026 года общая сумма долга самарцев перед «РКС-Самара» за услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,6 млрд рублей.

Оплатить без комиссии можно:

- через Личный кабинет на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login;

- через операциониста в отделениях Почты России;

- в СберБанк Онлайн;

- через банкоматы и банковские приложения АО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Почта Банк».

«РКС-Самара» благодарят жителей города за полную и своевременную оплату холодного водоснабжения и водоотведения, а должников просят как можно скорее произвести оплату и не допускать нарушения сроков платежей.