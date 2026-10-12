Вечерний пожар в Пестравском районе: горели 70 квадратных метров

10 октября в 17:15 в пожарно-спасательную часть № 125 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Высокое.
По прибытии было установлено, что произошло возгорание в частном доме на площади 70 квадратных метров.
На тушение были поданы 2 ствола «Б».
В 17:35 пожар был локализован, в 17:43 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 19:30 зафиксирована ликвидация последствий пожара.
В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава.
К счастью, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.