Минцифры: Планируется стимулировать строительство дата-центров на востоке страны

Сейчас около трех четвертей дата-центров сосредоточено в московском регионе, что создает риски и не учитывает потенциал азиатской части страны. Больше дата-центров будет строиться в восточной части страны. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на заседании ИТ-комитета Госдумы.

"Точно есть необходимость в стимулировании строительства дата-центров в целом по стране, ну и на Урале и в Восточной Сибири в частности", - указывает министр.

Он отмечает, что в восточных регионах есть профицит электроэнергии. В московской агломерации - более 80% всех ресурсов, поэтому стоит задача более равномерного распределения. Приоритет - регионы с профицитом энергетики.

Так, 42 центра находятся на разных этапах реализации - от поиска финансирования до завершающей стадии строительства. Их планируют взять под персональное сопровождение, пишет РГ.