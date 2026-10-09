Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения

9 октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.
В 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах.
ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» напоминает о порядке действий при получении сигнала оповещения:
Сохранять спокойствие и не допускать паники.
Включить телевизор (любой общедоступный канал) или радиоприемник для прослушивания информационного сообщения.
Регулярное проведение комплексных проверок систем оповещения направлено на подтверждение их работоспособности и повышение готовности дежурных служб к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.