Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения

9 октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

В 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах.

ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» напоминает о порядке действий при получении сигнала оповещения:

Сохранять спокойствие и не допускать паники.

Включить телевизор (любой общедоступный канал) или радиоприемник для прослушивания информационного сообщения.

Регулярное проведение комплексных проверок систем оповещения направлено на подтверждение их работоспособности и повышение готовности дежурных служб к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.