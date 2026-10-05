В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим

Самарское областное отделение Союза журналистов России приглашает всех желающих 6 октября принять участие в торжественном освещении и передаче иконы военнослужащим 1445-го полка.



Мероприятие пройдет в храме Георгия Победоносца в рамках работы патриотического проекта «Самарский полк 1445», созданного по инициативе Самарского областного отделения Союза журналистов России.



Икона святого великомученника Георгия Победоносца предоставлена "Русской иконописной школой", руководит которой мастер-иконописец с 20-летним стажем Елена Стажук - член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО.

Написала икону Светлана Дерин - ученица "Русской иконописной школы" из Турции, которая работала над образом почти год.

Также военнослужащим 1445-го полка от "Русской иконописной школы" будут переданы небольшие ламинированные иконы с пожеланиями победы и словами поддержки от земляков.



Начало молебна - 11:00

Место проведения - храм Георгия Победоносца

Адрес: г. Самара, ул. Маяковского, 11, площадь Славы.

0+

Фото: минкульт СО