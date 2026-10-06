Первый футбольный класс открыли в школе № 103 Самары

6 октября глава города Самары Иван Носков вместе с заместителем генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов» Русланом Хаяровым, заслуженным ветераном команды Валерьяном Панфиловым и игроками клуба принял участие в открытии первого футбольного класса в школе № 103. С 1 сентября в режиме полного дня в нем занимаются 25 юных футболистов. Класс открыт в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе» и реализуется при поддержке Российского футбольного союза.



Учебная программа футбольного класса включает усиленную физическую подготовку, регулярные тренировки, а в перспективе — участие в городских и областных соревнованиях. Занятия проходят как в спортзале школы, так и на новой спортивной площадке площадью 800 квадратных метров, построенной по программе «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области».



«В восьмидесятые годы у нас в городе успешно работали футбольные спецклассы, из которых выпустились многие известные игроки, в том числе выступавшие за «Крылья Советов» и сборную. Команда всегда рядом с тренером, день выстроен четко: зарядка, уроки и полноценные тренировки. Самое главное для ребят сейчас — научиться уверенно владеть мячом, а старшие товарищи, в том числе профессиональные игроки нашей самарской команды будут рядом», – сказал заслуженный ветеран «Крыльев Советов», мастер спорта СССР, член Совета директоров клуба «Крылья Советов» Валерьян Панфилов.



На торжественной церемонии открытия футбольного класса игроки «Крыльев Советов» Шодибек Шарипов и Арсений Абзалилов провели для ребят мастер-класс и рассказали о начале своей футбольной карьеры. Школьники произнесли клятву футболиста — пообещали упорно тренироваться, уважать соперников и тренеров, беречь честь школьной команды.



«Очень надеюсь, что кого-то из вас в будущем мы увидим в командах нашего клуба. Ребята, вы всегда должны видеть цель — попасть в «Крылья Советов». Для этого надо упорно тренироваться, при этом не забывая учиться», – сказал заместитель генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов» Руслан Хаяров.



На память ребятам вручили мяч с автографами почетных гостей. Право забить первый гол на новой площадке, построенной по программе «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области», предоставили главе города Самары Ивану Носкову. Кроме того, его официально включили в число почетных членов школьной футбольной команды.



Всероссийский проект «Футбол в школе» реализуется Российским футбольным союзом совместно с Министерством просвещения РФ и Министерством спорта РФ с 2021 года. Подобные футбольные классы уже открыты в школах г. Надыма, Заозёрного и Костромы. В среднем в одной школе проекта футболом регулярно занимаются 435 школьников, что составляет более 50% всех детей, обучающихся в школах проекта.

Фото: администрация Самары