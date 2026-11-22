22 ноября психологи отмечают свой профессиональный праздник. По данным hh.ru, в 2026 году для представителей этой профессии в регионах ПФО было открыто более 900 вакансий, большинство из которых сосредоточено в сфере образования.

Среди субъектов Приволжского федерального округа наибольший спрос на психологов в текущем году зафиксирован в Республике Татарстан — она формирует 20% всех подобных предложений в округе. На второй позиции располагается Нижегородская область (18%), на третьей — Республика Башкортостан (14%). Далее следуют Самарская область и Пермский край (по 11%), Удмуртская Республика и Ульяновская область (по 6%), Оренбургская и Саратовская области (по 4%), Чувашская Республика (3%), Кировская область (2%), Республика Мордовия и Пензенская область (по 1%), Республика Марий Эл (менее 1%).

Основной спрос на специалистов формируют образовательные учреждения: на их долю приходится 83% размещенных вакансий. Медицинские клиники занимают 4%, компании из сферы продаж и клиентского сервиса — 3%. Работодатели ориентируются прежде всего на соискателей с опытом работы: три четверти предложений (74%) адресованы именно им, оставшиеся 26% доступны начинающим специалистам. Рынок резюме при этом демонстрирует достаточно высокий уровень профессиональной подготовки кандидатов: только 17% из них не имеют стажа, тогда как остальные уже приобрели практический опыт в профессии.

Медианная предлагаемая заработная плата для психологов в ПФО в 2026 году составила 42,7 тыс. рублей. Наиболее конкурентные условия оплаты труда сложились в Республике Мордовия (52,5 тыс. руб.) и Республике Татарстан (50,1 тыс. руб.). Далее — Чувашская Республика (50 тыс. руб.), Удмуртская Республика (47,5 тыс. руб.), Нижегородская область (45,6 тыс. руб.), Оренбургская область (45 тыс. руб.), Пензенская область (41 тыс. руб.), Кировская область и Республика Марий Эл (по 40 тыс. руб.), Самарская область (39,3 тыс. руб.), Ульяновская область (37,5 тыс. руб.), Пермский край (37,3 тыс. руб.), Республика Башкортостан (36,5 тыс. руб.); замыкает список Саратовская область (35 тыс. руб.).

Медианные зарплатные ожидания соискателей, как правило, превышают рыночные предложения. В Республике Татарстан специалисты рассчитывают на 68 тыс. руб., в Нижегородской области и Удмуртской Республике — на 60 тыс. руб., в Самарской области — на 57,3 тыс. руб., в Пермском крае — на 56,1 тыс. руб., в Саратовской области — на 53,8 тыс. руб., в Пензенской области — на 52 тыс. руб., в Республике Башкортостан — на 50,3 тыс. руб., в Ульяновской области — на 50,2 тыс. руб., в Оренбургской и Кировской областях, республиках Мордовия и Марий Эл, Чувашской Республике — на 50 тыс. руб.

Поскольку ключевым работодателем для психологов в округе остается образовательная сфера, среди наиболее востребованных компетенций выделяются навыки межличностного общения и знание детской психологии. Клиническая и практическая психология упоминаются в требованиях работодателей в четыре раза реже. Отдельного внимания заслуживает нейропсихология: спрос на специалистов с соответствующими знаниями и опытом в области диагностики и коррекции за последние пять лет вырос в 3,7 раза.