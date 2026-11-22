Употребление слишком горячего кофе на морозе может вызвать раздражение и термическое повреждение слизистой оболочки горла. Об этом 22 ноября «Известиям» рассказала врач-оториноларинголог клиники «К+31 Запад» Екатерина Красношеева.

«Резкий холод сужает сосуды слизистой глотки и снижает ее кровоснабжение, а очень горячий напиток вызывает перегрев и повреждение поверхностных клеток. Это не «двойной удар» в значении неминуемого разрушения тканей, но повторяющиеся температурные перепады действительно могут раздражать, а также пересушивать слизистую, что приводит к ее большей уязвимости», — пояснила специалист.

По словам Красношеевой, употребление горячих напитков на морозе само по себе не вызывает ангину или фарингит, поскольку эти заболевания имеют инфекционную природу. Однако охлаждение носоглотки может временно ослаблять местную защиту слизистой за счет уменьшения кровотока и замедления иммунного ответа. В результате при уже присутствующей инфекции симптомы заболевания могут проявляться активнее.

Врач также предупредила о риске ожога слизистой при употреблении обжигающего кофе. Особенно опасно пить его быстро, большими глотками и без пауз. Напитки температурой выше 65 градусов считаются очень горячими и способны вызывать термическое повреждение слизистой полости рта, глотки и пищевода. При этом получить ожог можно независимо от температуры воздуха, в том числе при употреблении кофе на ходу.