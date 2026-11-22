Жители Самары стали чаще выбирать молочные десерты и йогурты. Аналитики компании «Логика молока» изучили продажи молочной продукции брендов компании за январь–сентябрь 2026 года и выяснили, какие категории показали наибольший рост.



Наибольшую динамику показал греческий йогурт: за первые девять месяцев 2026 года его продажи в Самаре увеличились на 142%, до 368 тонн. По России в целом рост в этой категории составил 70%, а общий объем продаж достиг 11,86 тыс. тонн.



Продажи творожных сырков в городе увеличились на 92% и достигли 136 тонн. По России динамика составила 84%, при общем объеме продаж 3,5 тыс. тонн. Питьевой йогурт в Самаре стали покупать на 29% чаще — продажи достигли 1,73 тыс. тонн. В России рост составил 15%, до 61 тыс. тонн. Продажи ложкового йогурта увеличились на 18%, до 1,1 тыс. тонн, тогда как по стране — на 9%, до 38 тыс. тонн.



В некоторых регионах динамика оказалась еще заметнее. В Липецке продажи творожных сырков выросли более чем в 8 раз — до 20 тонн. В Воронеже показатель увеличился почти в 7 раз (до 59 тонн), а в Москве — в 4 раза (до 128 тонн). Спрос на греческий йогурт также активно рос в регионах: в Волгограде — в 2,6 раза (до 228 тонн), в Краснодаре — в 2,3 раза (до 718 тонн).