Команда Самарской области - призер всероссийских летних сельских спортивных игр

В Нижегородской области в деревне Большой Суходол состоялись XV всероссийские летние сельские спортивные игры, посвященные Году единства народов России.

В соревнованиях приняла участие сборная Самарской области, составленная из 30 человек. В состав команды вошли представители Большеглушицкого, Кинельского, Кошкинского, Красноярского, Сергиевского и Челно-Вершинского районов.

Команды регионов России выявляли сильнейших в волейболе, мини-футболе, легкой атлетике, соревнованиях спортивных семей, многоборье ГТО, троеборье механизаторов и дояров.

В активе нашей команды второе место в турнире по мини-футболу и третье - в соревнованиях спортивных семей с мальчиками. В общем зачете игр сборная Самарской области стала бронзовым призером во второй группе регионов.

Фото: минспорта СО