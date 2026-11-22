Сотрудники Следкома по 63-му региону завели дело о сокрытии денег организации, за счет которых должно пройти взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере. Об этом рассказала пресс-служба местных правоохранителей.

Известно, что в нынешнем году руководство фирмы по монтажу стальных строительных конструкций знало о задолженности по налогам и мерах по взысканию. Но предприятие передало распорядительные письма в адрес другой компании, минуя расчетные счета общества. В итоге свыше 7,5 млн рублей поступили третьим лицам .

Во время расследования изъяли налоговые и учредительные документы, назначили экспертизы. Следствие приняло обеспечительные меры для возврата ущерба государству. Дело завели по материалам УФНС губернии, пишет Самара-МК.