В парке в села Кинель-Черкассы высадили 64 деревца дуба, липы и рябины

В новом парке в с. Кинель-Черкассы высадили 64 деревца дуба, липы и рябины.

В парке в этом году проходил 2-й этап благоустройства по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее здесь был просто пустырь. Второй год благоустраивают парк. Сделаны пешеходные дорожки, установлены столбы освещения, высажены более сотни голубых елей. В этом году продолжили обустройство пешеходных дорожек и велодорожки. Высадили еще 64 саженца дуба, липы и рябины дуболистной.

На следующий год парк также вошел в список территорий для благоустройства. Так решили жители в ходе Всероссийского голосования. На 2027 год в рамках 3-го этапа благоустройства запланировано устройство системы водоснабжения будущего фонтана и укладка брусчатки вокруг фонтана.

Фото: Самарская область