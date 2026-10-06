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Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в обсуждении нацпроекта по биоэкономике в рамках форума «БИОПРОМ»

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Во вторник, 6 октября, губернатор Вячеслав Федорищев в формате видео-конференц-связи принял участие в заседании подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике.

Во вторник, 6 октября, губернатор Вячеслав Федорищев в формате видео-конференц-связи принял участие в заседании подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике. Оно состоялось в рамках III Международного форума «БИОПРОМ», который проходит в эти дни в Геленджике и посвящен вопросам масштабирования биотехнологий, соответствующих реальным потребностям общества.

Повестка заседания касалась нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики», который разработан по поручению Президента РФ Владимира Путина. Его реализация – это один из значительных шагов на пути к технологическому суверенитету России. Вопросы обсуждались с участием Министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, представителей Министерства науки и высшего образования РФ, НИЦ «Курчатовский институт», Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства, ряда центров инженерных разработок (ЦИР), Фонда содействия инновациям, Агентства развития профессионального мастерства, Российского научного фонда.

Глава Минпромторга России Антон Алиханов напомнил, что в утвержденной Стратегии развития биоэкономики, рассчитанной до 2036 года и на перспективу до 2050 года, определены все цели и шаги по развитию биоэкономики в России. «В целях регионального развития биоэкономики тоже проделана достаточно весомая работа. В том числе утверждена дорожная карта по развитию в интересах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны технологических направлений, предусмотренных нацпроектом», — сказал Министр.

Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению «Промышленность», отметил результаты совместной с подкомиссией по химической промышленности и биоэкономике работы: «Было поддержано предложение Комиссии о биоэкономике больших систем. Самое главное — видно, что регионы включились в работу, на базе вузов создаются центры развития биоэкономики. То есть задел есть. Теперь важно собрать его в систему с общими приоритетами и адресными мерами поддержки. Эту задачу должна решать Стратегия развития».

В Самарской области биотехнологии активно развиваются по направлениям биофармацевтики, биомедицины, в том числе для лечения онкозаболеваний и персонализированной медицины.

Участники заседания обсудили статус реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Юрин рассказал о первых результатах. За девять месяцев объем производства продукции предприятий биоэкономики вырос на 3,12%, прирост объема экспорта продуктов биоэкономики составил 14,96%.  «Сейчас одна из ключевых задач — обеспечить переход от научных разработок к их промышленному применению. Для этого в текущем году мы заключили пять соглашений о создании центров инженерных разработок на сумму более 500 млн рублей. Они объединят компетенции университетов и индустриальных партнеров и сформируют технологическую базу для запуска новых производств в сфере биоэкономики», — отметил Михаил Юрин.

Была рассмотрена деятельность научных центров в рамках промышленного масштабирования разработок, в том числе Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства, центра АльметТех Передовой инженерной школы ИТМО, ЦИР «Биоинженерия почв» Академии биологии и медицины Южного федерального университета, ЦИР «Волоконные мембранные технологии для биоэкономики» Сеченовского университета, ЦИР «Биотехнологии и ресурсосберегающие технологий» Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета).

Вячеслав Федорищев обратил внимание на ряд основных условий для реализации Стратегии развития биоэкономики: «Первое — это защита внутреннего рынка. Новые производства строятся, их продукция через несколько лет выйдет на рынок, где уже работают импортные поставщики. Необходимо принимать в том числе и нестандартные решения, которые позволят защитить наших производителей. Второе — долгосрочный спрос. Здесь также работа ведется Правительством России, профильными министерствами. Необходимо переходить на долгосрочные контракты — путем масштабирования практики использования механизмов офсетных контрактов, в том числе межрегиональных. Третье – это создание условий в регионах для комфортной работы инвесторов».

В завершение заседания эксперты обсудили проведенную работу в части кадрового обеспечения отрасли биоэкономики и задачи по этому направлению на перспективу.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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