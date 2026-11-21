Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, требуя предоставить персональные данные для перерасчета платы за отопление под угрозой применения повышенного тарифа. Об этом 21 ноября сообщил архитектор информационной безопасности UserGate Factor Дмитрий Овчинников.

«Раньше мошенники предлагали вернуть переплату или оформить субсидию, теперь перешли к угрозам. Человек получает квитанцию за отопление, видит незнакомую сумму и готов хвататься за любое объяснение», — пояснил специалист в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, вместо обещаний вернуть излишне уплаченные средства мошенники стали запугивать россиян увеличением коммунальных платежей. При этом они создают ощущение срочности, устанавливая ограниченные сроки для передачи личной информации. Для большей убедительности они также ссылаются на других жильцов, которые якобы уже прошли необходимую процедуру.