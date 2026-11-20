По данным ГУ МВД России по Самарской области: пострадавший планировал приобретение автомобиля и увидел в сети Интернет объявление о продаже подходящего транспортного средства. В ходе разговора продавец убедил местного жителя, что лично доставит указанный автомобиль, есть только одно условие: сначала нужно произвести оплату. Доверившись неизвестному, житель Ставропольского района перевел частями 1 300 000 рублей на несколько указанных ему счетов. После получения денег продавец перестал выходить на связь. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, запомните главные правила безопасности:

- не совершайте денежные переводы по просьбе неизвестных лиц, даже если предложение кажется невероятно выгодным;

- ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним коды из смс, данные банковской карты и пароли;

- внимательно проверяйте объявления, обращайте внимание на подозрительно низкие цены и требование срочной предоплаты;

- при любых признаках мошенничества незамедлительно сообщайте в полицию.