В Госдуму внесен законопроект № 29761-9, который предлагает разрешить направлять материнский капитал на строительство и реконструкцию жилых домов на приусадебных участках для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Документ внесли 9 ноября 2026 года. Поправки подготовлены к ст. 10 федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми.

Закон о личном подсобном хозяйстве разрешает строить жилые дома на приусадебных участках. Однако такие участки прямо не названы в положениях закона о маткапитале, которые регулируют перечисление средств на самостоятельное строительство или реконструкцию дома и компенсацию затрат на уже выполненные работы. Депутаты предлагают включить приусадебные участки в оба положения.

При этом поправки не затронут полевые участки ЛПХ и другие земли, на которых запрещено строить жилые дома, пишут "Известия".