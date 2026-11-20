В селе Усолье Шигонского района завершается строительство и благоустройства Дома культуры. Об этом на своих страницах в соцсетях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Готовность объекта составляет 99%.

«Планируем его ввести в эксплуатацию до конца декабря. Основные строительные работы завершены, помещения оборудованы и укомплектованы мебелью, установлено необходимое техническое оснащение», - написал глава региона.

Новый Дом культуры станет местом притяжения для жителей сразу трёх населённых пунктов - Усолья, Актушей и Карловки. Для сельского поселения, где проживает более 2 тысяч человек, это значимое событие: у жителей появится современная площадка для культурных мероприятий, творческих занятий, общения и семейного досуга.

Площадь здания - 1400 квадратных метров, общая вместимость составляет 237 человек. Центральное место занимает актовый зал на 150 зрителей. Он оснащён современным оборудованием для проведения культурных мероприятий. Здесь установлены экран и проектор, предусмотрено постановочное освещение с подвижными световыми приборами. Сцена полностью готова, оборудованы зрительские места. Пространство позволит проводить концерты, спектакли, праздничные мероприятия, а также организовывать кинопоказы.

«Творческие люди давно ждали, просили, чтобы построили современный дом культуры», - говорит глава Шигонского района Сергей Строев.

В новом Доме культуры созданы условия для развития самых разных направлений творчества. Здесь оборудованы кабинеты для занятий в кружках, хореографический и музыкальный залы. В музыкальном зале установлены пианино и рояль. Для юных посетителей также создана детская игровая комната. Отдельное внимание уделено физической активности: в спортивном зале оборудованы беговая дорожка, велотренажёр и зона для занятий с гантелями.

При строительстве здания были предусмотрены условия для посетителей с ограниченными возможностями здоровья: оборудованы пандусы, размещены тактильные указатели, а в зрительном зале установлены вертикальные подъёмники. Благоустройство прилегающей территории также завершено. Здесь обустроены асфальтированные дорожки, установлены скамейки для отдыха, высажены деревья и цветы. Территория ограждена, установлен шлагбаум.

Благодаря разнообразию оборудованных помещений Дом культуры станет не только площадкой для проведения массовых событий, но и местом для регулярной творческой и досуговой деятельности жителей.

Фото – мессенджер MAX губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева