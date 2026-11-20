Более 86% жителей Самары готовы начать романтические отношения с человеком, у которого есть ипотека. При этом только 6% опрошенных не стали бы начинать отношения с таким партнером

По данным исследования, проведенного девелопером Level Group, наличие ипотеки не становится препятствием для романтических отношений для большинства самарцев. Напротив, некоторые воспринимают ее как признак финансовой ответственности и стабильности партнера. Согласно опросу, каждый третий респондент (36%) считает человека с ипотекой финансово ответственным, поскольку он владеет собственной недвижимостью. Еще 33% воспринимают ипотеку как признак финансовой стабильности: по их мнению, она говорит о способности планировать крупные расходы. При этом для 21% опрошенных наличие ипотечного кредита не имеет значения и ничего не говорит о человеке. Негативно к такой финансовой нагрузке относятся 10% участников исследования: они считают, что ипотека означает наличие крупного долга.

«Ипотека часто воспринимается как признак финансовой зрелости, поскольку связана с покупкой собственного жилья и долгосрочными планами. Однако сам по себе факт наличия недвижимости в кредит еще не говорит о финансовой устойчивости человека. Гораздо важнее, насколько грамотно он управляет своими обязательствами и соотносит их с доходами и какова общая долговая нагрузка. В качестве общего ориентира ежемесячные платежи по всем кредитам не должны превышать 40–50% совокупного дохода семьи, хотя комфортный уровень зависит от обязательных расходов и финансовых целей. Поэтому крупная ипотека при стабильном доходе и посильном платеже может быть менее рискованной для бюджета, чем несколько небольших займов, которые в сумме забирают значительную часть заработка», – комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

Опрос также показал, что наличие ипотеки у потенциального партнера для большинства жителей Самары не является причиной отказаться от романтических отношений с ним. Так, 56% самарцев отметили, что скорее готовы начать отношения, если человек справляется с платежами, а 30% обозначили, что наличие ипотеки их совершенно не смущает. При этом женщины несколько чаще мужчин учитывают размер кредита и ежемесячного платежа: такой ответ выбрали 11% участниц опроса против 9% участников-мужчин. Отрицательно к отношениям с человеком с ипотекой мужчины относятся неоднозначно: 5% категорически не стали бы встречаться с таким партнером, тогда как среди женщин этот показатель составил 3%, однако женщины чаще колеблются в своем решении: вариант «скорее нет» чаще выбирали женщины – 3% против 1% мужчин.