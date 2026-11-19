Модернизация системы информирования пассажиров завершилась в областной столице — все 53 электронных табло на городских остановках теперь работают в единой связке с платформой «Умный транспорт». Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

Главное изменение заключается в том, что устройства больше не показывают статичное расписание. Теперь на экранах отображается фактическое время прибытия. Оно корректируется онлайн по итогам анализа системы, во время которого учитывается дорожная обстановка: пробки и ДТП. Это нововведение позволит горожанам точнее планировать свои поездки и существенно сократит неопределенность во время ожидания на остановках, пишет Самарская газета.