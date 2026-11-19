В Госдуме рассматриваются законопроект № 31544-9 и связанный с ним законопроект № 31561-9, предусматривающие увеличение компенсаций за задержку заработной платы и изменение порядка взыскания задолженности с работодателей. Документы внесли 10 ноября 2026 года. Поправки затрагивают Трудовой кодекс РФ и законодательство об исполнительном производстве. Одна из основных задач инициативы — повысить финансовую ответственность работодателей за несвоевременные выплаты сотрудникам.

Согласно предложенным изменениям, минимальный размер компенсации за задержку зарплаты может составить 0,5% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Сейчас он рассчитывается исходя из 1/150 действующей ключевой ставки Центрального банка. Кроме того, предлагается расширить полномочия государственных инспекторов труда, чтобы они могли самостоятельно рассчитывать и взыскивать компенсацию, даже если работодатель ее не начислил.

Таким образом, принятие законопроектов позволит увеличить выплаты работникам при задержке зарплаты и упростить процедуру взыскания задолженности. При этом изменения пока не вступили в силу и должны пройти предусмотренные законодательством этапы рассмотрения, пишут "Известия".