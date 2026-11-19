По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, примерно в 01:55 19 ноября 2026 года мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Geely, двигался по Южному шоссе со стороны улицы Борковской в направлении улицы Заставной. В пути следования не справился с управлением и допустил наезд на опору троллейбусных контактных линий.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Его пассажир - женщина 1984 года рождения доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.