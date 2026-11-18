Сегодня, 18 ноября, в 11 часов 54 минуты в пожарно-спасательную часть № 129 пожарно-спасательного отряда № 49 филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» по системе-112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 27-м километре автодороги Борма-Кошки-Погрузная.

На место вызова было направлено отделение 129-й Части 49-го Отряда, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: LADA Kalina и ГАЗели. К сожалению, пострадал водитель LADA Kalina, которого деблокировали наши специалисты и передали медикам для госпитализации в Красноярскую центральную районную больницу. Наши пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ также отключили системы электропитания транспортных средств и произвели сбор необходимой информации, сообщает пресс-служба ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»