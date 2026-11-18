17 ноября на тренировочной базе ПФК «Крылья Советов» в Самаре состоялась открытая тренировка команды. Ее гостями стали 15 воспитанников муниципальной спортивной школы № 9 вместе с главой города Самары Иваном Носковым. Ребята смогли пообщаться с футболистами, взять автографы и сфотографироваться.



Перед тренировкой воспитанники спортивной школы № 9 вручили игрокам подарок — торт в виде футбольного поля, а футболисты команды «Крылья Советов» подарили главе города Ивану Носкову фирменную футболку команды.



«Мы с друзьями болеем за «Крылья Советов» и смотрим их матчи. Очень хотелось попасть на тренировку, недавно мы решились написали Ивану Николаевичу с просьбой об этом. Очень рад, что нас пригласили и мы можем увидеть своими глазами, как проходят тренировки у профессионалов, чтобы брать пример и учиться у них упорству. Желаем игрокам удачи, поменьше травм и победы в матчах с “Ростовом” и “Динамо”», – поделился впечатлениями воспитанник спортивной школы № 9 Роман Суворов.



В июле 2026 года тренер-преподаватель спортивной школы № 9 Вадим Кадыков вместе со своей командой в составе делегации города Самары принял участие в учебно-тренировочных мероприятиях в городе Сухуме (Республика Абхазия). Юные футболисты провели на стадионе «Динамо», товарищеский матч со сверстниками из Сухума, приуроченный к празднованию Дня города Сухума.



С 2025 года в числе болельщиков домашние матчи «Крыльев Советов» на стадионе «Солидарность Самара-Арена» посещают ученики самарских школ. Также в 2026 году в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе», который реализуется при поддержке Российского футбольного союза, в школе № 103 открыли первый футбольный класс. Для популяризации футбола в детских садах Самары начали оборудовать площадки с искусственным покрытием для мини-футбола, сейчас они уже есть в детских садах №№ 375, 173, 377, 8, 36, 42, 62, 174, 193 и 357.

Фото: пресс-служба администрации Самары