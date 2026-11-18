17 ноября отмечается Международный день студентов. Памятная дата была учреждена в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, в память о чешских студентах-патриотах, погибших в годы Второй мировой войны. Сегодня это праздник молодости, единства и активной жизненной позиции студентов по всему миру.

В Самарской области к этой дате предусмотрена масштабная программа мероприятий. Основные события пройдут с 16 по 25 ноября.

Так, вчера, 17 ноября, участники и волонтёры Международного фестиваля молодёжи (МВМ-2026) встретилась с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. На встрече делегаты рассказали главе региона о своих инициативах. Среди предложений - тематические форумы, создание крытого кинологического манежа, соревнования по гребле на лодках для школьников и студентов и другие проекты. Через несколько месяцев молодые люди представят доработанные проекты на встрече с участием профильных министерств.

Центральным событием программы мероприятий Международного дня студентов в Самарской области станет церемония награждения победителей и номинантов конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2026». Мероприятие пройдёт в Самаре, в Молодёжном центре Самарской области. Также на этой площадке в рамках дальнейшего взаимодействия с иностранными участниками региональной программы МФМ-2026 пройдёт встреча молодёжи в формате видео-конференц-связи. Участники обменяются впечатлениями от посещения Самарской области и обсудят возможности сотрудничества и реализации совместных проектов.

Тематические мероприятия пройдут также в муниципальных образованиях региона. Так, в Шенталинксом районе запланировано посвящение в студенты, в Отрадном - патриотический марафон «Юный Щит Отечества», в Жигулёвске — интерактивная квиз-игра, а в Богатовском районе спортивное мероприятие с награждением студентов «День студента — день здоровья!».

Активное участие в мероприятиях Международного дня студентов примут и образовательные организации высшего и профессионального образования Самарской области. В ноябре студентов объединят фестиваль студенческого творчества «Студенческий дебют — 2026», Кубок ректора по КВН СамГТУ, встречи с участниками специальной военной операции, лекции от Российского общества «Знание», командные квест-игры, спортивные соревнования по волейболу и кураторские часы, посвящённые истории студенчества.

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области