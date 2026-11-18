Юлия Азизова, начальник отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Сызранское» Самарской области, одержала победу в номинации «Наставник на службе» Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться».

В финале конкурса принимали участие 400 наставников из 67 регионов. В их числе было 4 представителя Самарской области: Евгения Землянцева, учитель-дефектолог Сызранского филиала школы-интерната № 2 и режиссер инклюзивного театра «ТИГР»; Юлия Азизова, начальник отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Сызранское», подполковник полиции; Ирина Лобова, педагог-организатор Центра помощи детям «Искра» для детей, оставшихся без попечения родителей; Кирилл Тарасов, преподаватель Поволжского государственного колледжа и лектор российского общества «Знание».

На протяжении финальной недели участники проходили практические конкурсные испытания, в ходе которых эксперты оценивали, как наставники действуют в смоделированных жизненных ситуациях, работают в команде и принимают решения, а также изучали результаты уже реализованных ими проектов. По итогам конкурсных финальных испытаний Юлия Азизова вошла в число победителей. «Не могу скрыть свои эмоции от такой важной победы! Каждый день работы с детьми, каждый разговор, каждая спасённая судьба – всё это привели меня сюда. Помню свой первый шаг в профессию. Мне было всего 18 лет, тогда я и представить не могла, что наставничество станет не просто работой, а настоящим призванием. Сегодня, глядя на своих подопечных, которые уже сами стали родителями, я понимаю – мы делаем великое дело. Победа здесь – это признание не только моего или чьего-либо индивидуального труда и стараний, но работы всей команды наставников, которые пришли на проект в этом и минувшие годы. Мы показываем, что в каждом ребёнке есть светлое начало, что каждый может измениться к лучшему. И я верю – впереди нас ждёт ещё больше побед, ещё больше спасённых судеб и счастливых историй. Наставничество – это не просто профессия, это призвание, которое объединяет сердца, меняет судьбы и создаёт будущее нашей страны. И эта победа – лишь начало большого пути, полного новых достижений и свершений!», - поделилась Юлия.

После конкурса, победители продолжат развитие собственных проектов, а лучшие практики этого года войдут в банк проектов по воспитанию и получат экспертную поддержку.

Конкурс «Быть, а не казаться» проводится по поручению Президента России Владимира Путина Роспатриотцентром Росмолодёжи совместно с Движением Первых и Центром «ВОИН» при поддержке Ассоциации Добро.рф. И направлен на выявление и поддержку лучших практик патриотического воспитания по всей стране, а также на формирование кадрового резерва в воспитательной сфере.

Фото из личного архива Юлии Азизовой