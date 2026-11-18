В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина встретились медработники и малыши вместе с родителями, бабушками и дедушками.

«Для нас огромная радость видеть семьи, которые приходят сюда не по поводу болезни, а по поводу праздника. Когда мамы и папы показывают своих подросших малышей, приходят вместе с бабушками и дедушками — это лучшее подтверждение того, что мы работаем не зря. Перинатальный центр — это не просто медицинское учреждение, это место, где начинается жизнь, и очень важно, что связь с семьями сохраняется на долгие годы», — отметила руководитель Перинатального центра, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Марина Нечаева.

Для маленьких гостей и их семей в холле центра была организована выставка вязаных игрушек. Эти теплые, созданные вручную вещи изготавливают на добровольных началах заботливые мастерицы благотворительного объединения «28 петель».

«Каждый малыш, который пришел к нам в гости, — это маленькая история большого чуда. Мы помним их крошечными, весом в несколько сотен граммов, помним каждый их первый самостоятельный вдох, каждый набранный грамм. И когда видишь этих ребят сегодня — активных, любознательных, окруженных любовью близких, — понимаешь, какой огромный путь они прошли вместе со своими родителями и нашей командой. Это общая победа, которая вдохновляет нас работать дальше», — поделилась заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей акушерского корпуса Елена Тюрина.

В Самарской области выстроена система маршрутизации и выхаживания недоношенных детей. Благодаря национальному проекту «Семья» и мероприятиям федерального проекта «Охрана материнства и детства» медучреждения оснащены современной медтехникой.

"Наши перинатальные центры и специализированные отделения оснащены оборудованием экспертного класса, а в дежурные смены заступают высококлассные неонатологи, реаниматологи и медицинские сестры. Мы боремся за жизнь и здоровье каждого малыша с первой секунды. Малыши, рожденные раньше срока, с самого начала учатся быть бойцами. Они маленькие, но невероятно великие по силе духа", - подчеркнул главный внештатный неонатолог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных Виталий Шустров.

Фото: минздрав СО