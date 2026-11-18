18 ноября в 11:02 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Похвистнево - Сосновка.

Оперативно на место вызова выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии установлено, что водитель автомобиля Nissan Almera в пути следования не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Водителю была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

В ходе аварийно-спасательных работ специалисты стабилизировали транспортное средство и отключили аккумуляторную батарею.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»