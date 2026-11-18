1 декабря в Самаре состоится практическая антикризисная стратегическая сессия для гостиничного бизнеса. Министерство туризма Самарской области приглашает представителей коллективных средств размещения региона принять участие.

В ходе встречи с отраслевыми экспертами будут найдены конкретные решения для развития бизнеса. Участники совместно проработают вопросы оптимизации операционных процессов, повышения качества гостевого сервиса, создания новых туристических продуктов.

Приглашенные эксперты:

Наталья Анисимова – эксперт по развитию туризма в регионах России, основатель Бюро развития туризма и проектов «Гении мест» и «Медиаразведка», модератор стратегической сессии.

Светлана Бурова – отельер-практик, Генеральный Менеджер Russian Hospitality Awards 2020.

Сергей Слабунов – предприниматель в индустрии впечатлений, управляющий 15 парками, ивентор, ресторатор, эксперт по туризму и развитию территорий.

София Волкоморова – CEO консалтинговой компании «Лаборатория движения», экс-исполнительный директор Сбера, модератор групповой работы.

По итогам работы участники получат практические инструменты повышения эффективности бизнеса в условиях низкого сезона, свежий взгляд на формирование клиентской лояльности и новые идеи для межотраслевых коллабораций. Формат мероприятия включает экспертные выступления, обмен опытом и работу в тематических группах.

Мероприятие состоится 1 декабря 2026 года в конференц-зале отеля «7 Авеню» (ул. Ново-Садовая, д. 3). Работа начнется в 11 часов.

Для участия необходима регистрация: до 30 ноября 2026 года по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/6af31fbec45c0776b7478e84.