ПФК "Крылья Советов" открывает продажу билетов на матч Альфа-Банк РПЛ против московского "Динамо", который пройдёт на "Солидарность Самара Арене" 29 ноября. Начало матча – 18:30.

Стоимость – от 400 рублей.

Приобрести билеты можно на сайте, на KASSIR.RU, на Яндекс Афише и офлайн в клубных магазинах на стадионе "Металлург", в ТЦ "Вертикаль" и в кассах стадиона в день игры.

Один болельщик может приобрести до 10 билетов с возможностью их дальнейшей передачи владельцам карты болельщика через портал "Госуслуги".

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка на портале "Госуслуг".

Дети от 7 до 13 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка на портале "Госуслуги".

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион без сопровождения взрослого по билету и документу, удостоверяющему личность, и QR-коду, полученному в личном кабинете "Госуслуг".

Детский билет для детей от 7 до 13 лет продаётся со скидкой 50%. Скидка действует на все сектора, за исключением центральных и сектора активной поддержки.

Студенты и школьники (от 14 лет) могут приобрести льготные билеты в сектор D113. Студентам необходимо предъявить студенческий билет, школьникам – паспорт. Льготные билеты продаются только офлайн в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Вертикаль".

Продажа билетов для болельщиков с ОВЗ также осуществляется только в клубных магазинах. В стоимость билета входит проход одного сопровождающего.

Для всех болельщиков у стадиона доступны бесплатные парковки, сообщает пресс-служба ПФК "КС".