Следственным отделом Жигулевска возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".



По версии следствия, 14 ноября 2026 года в результате нарушения требований охраны труда при проведении подготовительных работ, связанных с заливкой мазута в цистерну, погибли двое рабочих.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО