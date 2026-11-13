СК России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой БПЛА в Самарской области

ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой БПЛА на промышленное предприятие в Самарской области, сообщает информационный центр СК России.



Сегодня ударами украинских беспилотников было поражено одно из промышленных предприятий региона. По предварительным данным, погибли четыре человека, пятеро получили ранения.



Следователями СК России организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Устанавливаются тип и модели использованных средств поражения, а также конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к совершению преступления.



