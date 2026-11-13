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В регионе вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ с 13 по 15 ноября

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С 13 по 15 ноября текущего года сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабные целенаправленные рейды по всей Самарской области.

 В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 13 по 15 ноября текущего года сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабные целенаправленные рейды по всей области.

Основные мероприятия посвятят водителям, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, а также пресечению иных нарушений Правил дорожного движения.

В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции, в том числе из числа сотрудников Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

Призываем водителей и пешеходов строго соблюдать ПДД РФ, быть внимательными и ответственными участниками дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

 

Теги: Самара

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