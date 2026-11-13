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В минздраве СО подписали соглашения с общественными организациями

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В министерстве здравоохранения региона состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с Союзом женщин и Союзом отцов Самарской области.

В министерстве здравоохранения региона состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с Союзом женщин и Союзом отцов Самарской области. В рамках сотрудничества предусмотрено объединение ресурсов для информирования населения о профилактике заболеваний и ответственном отношении к своему здоровью.

Эти соглашения — системное продолжение федерального проекта «Женщины за здоровье мужчин», который реализуется в Самарской области.

Особое внимание в совместной работе будет уделено:
• профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
• снижению уровня потребления алкоголя
• популяризации регулярных медицинских осмотров.

"Подписание соглашений с Союзом женщин и Союзом отцов — это создание общественного механизма поддержки здоровья населения. Мужчины часто откладывают визит к врачу "на потом", игнорируя тревожные сигналы организма. И здесь незаменима поддержка близких — жён, матерей, отцов, а также личный пример и наставничество.Объединив наши ресурсы с потенциалом общественных организаций, мы сможем системно работать на опережение и внедрять принципы профилактики, активного долголетия для сохранения здоровья и качества жизни семей. Это наш общий вклад в будущее региона", - отметил руководитель ведомства Андрей Орлов.

Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек позволяет не просто оказывать медицинскую помощь, но и сохранять высокое качество жизни. Это направление полностью соответствует задачам нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и "Семья", реализуемых по решению главы государства Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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