В ВОЗ расценили прогресс в борьбе с туберкулезом как слишком медленный

Заболеваемость туберкулезом в мире уменьшилась в 2025 году на 14% по сравнению с 2015 годом, тогда как цель состояла в снижении на 50%. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценив темпы выполнения принятой в 2014 году "Стратегии по ликвидации туберкулеза" как слишком медленные, пишет ТАСС.

Согласно опубликованному ВОЗ "Глобальному докладу о туберкулезе", в прошлом году, по оценкам, заболели 10,6 млн человек, и 1,1 млн умерли от этого заболевания. Поскольку смертность с 2015 года снизилась на 35%, и благодаря лечению с 2000 года удалось спасти около 86 млн жизней, "мир достиг первого целевого показателя по снижению смертности, предусмотренного стратегией ВОЗ - пусть и с пятилетним опозданием". Однако "прогресс идет слишком медленно", подчеркнули в ВОЗ. С 2015 года "глобальный показатель заболеваемости туберкулезом - число новых случаев на 100 тыс. жителей - снизился лишь на 14%, что значительно ниже цели в 50% к 2025 году".

Авторы доклада обратили внимание на "серьезные пробелы в доступе к своевременной диагностике и лечению". Из 10,6 млн человек, у которых в 2025 году развился туберкулез, диагноз был поставлен 8,4 млн. Таким образом, около 2,2 млн случаев болезни не были выявлены или зарегистрированы. Лишь 59% пациентов с впервые установленным диагнозом прошли обследование с использованием рекомендованных ВОЗ методов экспресс-диагностики, что значительно ниже целевого показателя в 100%, намеченного на 2027 год. Как серьезную проблему для здравоохранения в ВОЗ расценивают заболеваемость "туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью".

Финансирование мероприятий по борьбе с туберкулезом внутри стран выросло с 2024 по 2025 год на 14% - до $5,6 млрд. Это "отчасти компенсировало сопоставимое по масштабам сокращение международного финансирования". Объем инвестиций в исследования в области туберкулеза "остается крайне недостаточным", отметили авторы доклада.

ВОЗ призвала правительства и партнеров "увеличить устойчивое финансирование борьбы с туберкулезом, ускорить расширение доступа к профилактике, экспресс-диагностике и эффективному лечению". "Прогресс должен быть значительно более быстрым", - резюмировали в ВОЗ.