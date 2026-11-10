Студенты первого набора по новым образовательным программам СамГМУ подходят к выбору профессионального трека

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) первый поток студентов обновлённых образовательных программ с ядерно-трековой структурой выходит на этап выбора индивидуальной карьерной траектории. Сейчас ребята завершают общую часть программы, и вскоре им предстоит определить трек, который задаст вектор дальнейшей специализации и профессионального маршрута.

Более двух лет назад в СамГМУ провели масштабную пересборку образовательных программ. Их основой стала ядерно-трековая модель: общее для всех студентов «ядро» — фундаментальные и профессиональные дисциплины — и вариативные треки, которые позволяют обучающимся углубляться в выбранное направление профессиональной деятельности. При этом трек занимает только 25% образовательной программы, а остальные 75% составляет классический профессиональный блок, направленный на формирование врачебных компетенций.

«Мы подходим к очень важному этапу, — отметила проректор по образовательной деятельности СамГМУ, профессор Юлия Мякишева. — Программы составлены так, чтобы студент мог проектировать свой индивидуальный профессиональный путь. Ядро даёт общий для всех фундамент, а треки позволяют углубиться в близкое и интересное конкретному человеку направление. Для нас принципиально важно, чтобы этот выбор был осознанным. Это первый серьёзный профессиональный шаг в жизни будущего врача или фармацевта. Наша задача — сделать так, чтобы он был сделан с пониманием ответственности за результат».

Механизм выбора трека сочетает в себе два ключевых принципа: выбор самого студента и рекомендацию вуза. Студент подаёт заявление и указывает приоритеты. Вуз, в свою очередь, оценивает компетентностный профиль обучающегося, его рейтинг успеваемости и рекомендации индустриальных партнёров и профильных кафедр.

Для «Лечебного дела» и «Педиатрии» предусмотрены «Врач первичного звена», «Врач с дальнейшей специализацией» и «Исследования и разработки». Для «Стоматологии» — «Врач-стоматолог общей практики», «Врач-стоматолог ортопед», «Врач-стоматолог детский», «Врач-стоматолог хирург», «Врач-стоматолог ортодонт» и «Врач-стоматолог терапевт». Для «Фармации» — «Технология лекарственных средств в фармацевтической разработке», «Контроль качества лекарственных средств в фармацевтической разработке» и «Управление в фармацевтической отрасли». Для «Медико-профилактического дела» доступны треки по гигиене, эпидемиологии, надзору, лабораторной диагностике, управлению здоровьем и IT в медицине. Для «Медицинской кибернетики» и «Медицинской биофизики» треки связаны с углублением в цифровые технологии в медицине.

Если выбор студента не совпадает с рекомендацией вуза, предусмотрены собеседования с руководителями института для более глубокого анализа ситуации. Это позволяет учесть как интересы обучающегося, так и объективные основания для рекомендации.

«Для университета это не просто процедура распределения по трекам, — подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. — Это часть стратегического подхода к подготовке врачей будущего. Мы сознательно уходим от унифицированной модели, когда все учатся одинаково, и создаём условия, в которых студент с первых курсов учится делать выбор, нести за него ответственность и понимать, как его решение встраивается в реальную систему здравоохранения. Нам нужны не просто выпускники с дипломом, а специалисты, которые готовы работать в меняющемся мире медицины».

Именно поэтому выбор трека интегрируется в карьерную траекторию студентов и выпускников в рамках проекта «Индивидуальная карьерная траектория — Твой путь в медицине».

В ближайшее время механизм выбора трека будет закреплён в характеристиках образовательных программ специалитета. А уже к апрелю 2027 года студенты сделают свой выбор — и продолжат обучение по тому направлению, которое окажется для них наиболее близким и перспективным.

Фото: пресс-служба СамГМУ