Теннисисты региона стали призерами российских и международных соревнований

Теннисисты из Самарской области стали призерами российских и международных соревнований. Воспитанники области добились высоких результатов.

Алина Тихонова стала двукратной победительницей международного турнира ITF W15 в Китае. Алина одержала победы в одиночном разряде и в парном с Икуми Ямазаки из Японии.

Кирилл Филаретов стал бронзовым призером завершившегося в Казани чемпионата России по теннису среди мужчин в одиночном разряде.

На международном турнире M15 ITF «Pepsi Cup» в Узбекистане Кирилл Филаретов в паре с Дмитрием Бурцевым из Москвы стал финалистом соревнований среди мужчин в парном разряде.

Фото: минспорта СО