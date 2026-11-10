Скончалась врач-гематолог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой Тамара Кобцева  

Министерство здравоохранения Самарской области сообщает, что на 84-м году жизни скончалась врач-гематолог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой Кобцева Тамара Лазаревна.



Тамара Лазаревна в 1966 году окончила Таджикский государственный медицинский институт. Свою трудовую деятельность начала в том же году участковым врачом-педиатром в детской поликлинике № 7 города Куйбышева. В Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н.Ивановой Тамара Лазаревна работает с 1974 года. За долгие годы работы она зарекомендовала себя как профессионал и заботливый врач для пациентов.



Прощание состоится 11 ноября в 14.00 по адресу: ул. Краснодонская, 101

Фото: минздрав СО