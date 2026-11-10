Число малых и средних ИТ-компаний в регионе выросло на 17% за год

Данными поделилась Корпорация МСП.



Это на 800 компаний больше, чем в прошлом году - теперь их более 5 тысяч. Высокая динамика позволила региону попасть в ТОП-10 субъектов России по приросту ИТ-компаний.



Всего по России число малых и средних предприятий в сфере ИТ достигло почти 256 тысяч. За год количество таких компаний увеличилось на 15%, а за пять лет — почти в полтора раза.



ИТ-компаниям доступны все существующие меры поддержки сектора МСП. Узнать о них подробнее можно, обратившись в один из центров «Мой бизнес». Перечень инструментов доступен на портале mybiz63.r, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Самарской областиu.

Фото: Минэкономразвития Самарской области