Вячеслав Федорищев провел встречу с Марией Львовой-Беловой

После открытия форума «Жить и воспитываться в семье» Вячеслав Федорищев провел встречу с Уполномоченным при Президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

– Мы продолжаем совместную работу. В конце 2024 года Самарская область, в числе пилотных регионов, запустила проект по профилактике социального сиротства «Вызов».

Уже сейчас число детей в учреждениях снизилось на 25%.

223 ребенка возвращены в семьи, 971 ребенок благодаря профилактике остался в родной семье. Это главное.

Логика всей выстраиваемой нами системы – бережная забота. Мы уходим от карательных мер. Дети должны жить и воспитываться в семье. И наша задача – помогать родителям.

По поручению Президента Владимира Владимировича Путина и по инициативе Марии Алексеевны продолжаем развивать наше региональное отделение Фонда защиты детей. На базе центра «Ровесник» в Самаре запускается инновационная площадка по семьесбережению.

Благодаря поддержке Марии Алексеевны наш регион вновь становится пилотным – теперь по переформатированию учреждений для детей-сирот. Это принципиальный сдвиг: учреждение становится ресурсом, который помогает семье.

Мы должны возвращать детям дом. Ставим амбициозную цель: сократить число детей в учреждениях на 50% к 2030 году.

Благодарю Марию Алексеевну за внимание к самарскому региону, за полную самоотдачу, смелость и государственную настойчивость в продвижении семейной повестки, – написал глава региона в своем канале в МАКСе.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области