Вячеслав Федорищев провел встречу с Марией Львовой-Беловой

После открытия форума «Жить и воспитываться в семье» Вячеслав Федорищев провел встречу с Уполномоченным при Президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
– Мы продолжаем совместную работу. В конце 2024 года Самарская область, в числе пилотных регионов, запустила проект по профилактике социального сиротства «Вызов».
Уже сейчас число детей в учреждениях снизилось на 25%.
223 ребенка возвращены в семьи, 971 ребенок благодаря профилактике остался в родной семье. Это главное.
Логика всей выстраиваемой нами системы – бережная забота. Мы уходим от карательных мер. Дети должны жить и воспитываться в семье. И наша задача – помогать родителям.
По поручению Президента Владимира Владимировича Путина и по инициативе Марии Алексеевны продолжаем развивать наше региональное отделение Фонда защиты детей. На базе центра «Ровесник» в Самаре запускается инновационная площадка по семьесбережению.
Благодаря поддержке Марии Алексеевны наш регион вновь становится пилотным – теперь по переформатированию учреждений для детей-сирот. Это принципиальный сдвиг: учреждение становится ресурсом, который помогает семье.
Мы должны возвращать детям дом. Ставим амбициозную цель: сократить число детей в учреждениях на 50% к 2030 году.
Благодарю Марию Алексеевну за внимание к самарскому региону, за полную самоотдачу, смелость и государственную настойчивость в продвижении семейной повестки, – написал глава региона в своем канале в МАКСе.
Фото: пресс-служба Правительства Самарской области