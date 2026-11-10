26 ноябряв регионе  определят лучшего работодателя 

26 ноября в здании Правительства Самарской области пройдет торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса «Лучший работодатель Самарской области».

На конкурс поступило около 300 заявок по пяти основным и двум специальным номинациям: «Региональный лидер занятости», «Работа мечты для молодежи», «Эффективная политика по поддержке работников с детьми», «Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей», «Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан», «Повышение финансовой культуры работников», «Лучшая практика по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда».

В конкурсе участвуют предприятия и организации разных форм собственности. Определено три категории: малые и микропредприятия - с численностью сотрудников до 100 человек, средние предприятия - от 101 до 250 человек, и крупные предприятия - свыше 250 сотрудников.

Конкурс организован министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и проводится второй год в целях выявления и поощрения наиболее социально ответственных работодателей региона, обеспечивающих высокие стандарты в сфере труда, активно развивающих социальное партнерство и вносящих значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области.

Зарегистрироваться для участия в церемонии награждения работодатели могут по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6aed7ebeb9e5ca148ccc3105.

Справки по тел.: 8 (846) 263-70-44.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области