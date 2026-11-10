В ГУ МВД СО состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника ОВД РФ

Начальник ГУ МВД России по Самарской области в торжественной обстановке поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Сегодня в Главном управлении МВД России по Самарской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Почётными гостями мероприятия стали представители региональной власти, федеральных структур, силовых и правоохранительных ведомств, общественности и ветеранских организаций.

Начальник областного главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил присутствующих с профессиональным праздником, поблагодарил руководство, личный состав и ветеранов за добросовестный труд и эффективное выполнение стоящих перед ведомством задач, отметив: «Благодаря вашему профессионализму, мужеству и самоотверженности гарнизон полиции Самарской области стабильно справляется с самыми сложными задачами по обеспечению безопасности граждан. Вы продолжаете славные традиции, заложенные ветеранами ведомства, и сегодня ваша выдержка и готовность прийти на помощь остаются надёжной опорой правопорядка в регионе. Выражаю отдельные слова благодарности ветеранам. Ваш жизненный и служебный опыт служит бесценным ориентиром для молодого поколения сотрудников. В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и успехов в служении закону!»

В завершение торжественного собрания состоялось награждение сотрудников, отличившихся в служебной деятельности.

ГУ МВД России по Самарской области